Dolly Parton Challenge já é viral: clubes, figuras do desporto e outras celebridades inundam redes sociais

Dizem que a moda é ciclíca... e é verdade. Depois do 'Dele Alli challenge', 'In my feelings challenge' ou até mesmo o 'Ice Bucket challenge', está de volta mais um desafio que promete 'inundar' as redes sociais: o 'Dolly Parton Challenge'. Clubes, desportistas das mais variadas modalidades e até mesmo figuras públicas já começaram a dar movimento ao desafio... que promete mais. [Imagens: Twitter, Facebook e Instagram]