Dolores Aveiro deixou meio mundo rendido em Cannes

Dolores Aveiro também esteve em Cannes esta semana. A mãe do craque português sorriu aos fotógrafos na passadeira vermelha com um vestido preto que somou muitos elogios. "Estive na Red carpet Cannes 2018. Obrigada pelo carinho", escreveu no Instagram. Recorde-se que, quatro anos depois de ter sido lançado em Portugal, ‘Mãe Coragem’, o livro que conta a história de Dolores Aveiro, chegou finalmente a França.