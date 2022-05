Ténis de mesa, esgrima, râguebi, judo, futebol... é só escolher. O dia tem sido muito animado no Record Challenge Park, no Estádio 1.º de Maio, em Lisboa, com miúdos e graúdos a experimentarem as mais diversas modalidades desportivas. Ainda não foi? Está muito a tempo porque o evento só termina ao final da tarde. Venha daí!