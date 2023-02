E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O 'The Sun' avança que a casa de Cristiano Ronaldo em Cheshire, Inglaterra, está à venda por mais de 6 milhões de euros. A mansão incluiu, para além de sete quartos e seis casas de banho, corte de ténis, piscina e sala de cinema. Confira as imagens. (Imagens: Right Move)