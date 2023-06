E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Portugal arrancou esta terça-feira a preparação para a fase de apuramento do Euro'2024. Do momento bem-humorado entre Cristiano Ronaldo e o selecionador Roberto Martínez ao novo penteado de João Cancelo, estas são algumas das melhores fotografias da sessão realizada hoje na Cidade do Futebol. [Imagens: LUSA/EPA]