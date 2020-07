Douro FKT 100: uma longa aventura de 100 milhas aos maiores encantos do Douro

Conhecida como a "estrada mais bonita do Mundo", mercê das incríveis paisagens do Alto Douro Vinhateiro, a N222 foi palco na semana passada de mais um desafio de assinalar nestes tempos de incerteza, com João Andrade, conhecido como o UltraCEO, a aventurar-se numa longa jornada na qual se lançou a uma longa caminhada (em passo bem acelerado) de 100 milhas (160 quilómetros). O objetivo era fixar o chamado 'Fastest Known Time' (tempo mais rápido) daquele percurso - fixado agora em 23:15:26 horas - e também aproveitar para apresentar ao Mundo o projeto One Hundred, que tenciona nos próximos meses mudar o panorama do ultratrail nacional e internacional. (Fotos: Matias Novo)