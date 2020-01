Acabou da forma menos esperada a aventura do francês Romain Dumas no Dakar'2020. Aos comandos de um buggy da Rebellion, o piloto gaulês viu a sua prova terminar logo aos 65 quilómetros, devido a um problema que provocou um incêndio no seu bólide. "Só tivemos tempo para parar e sair do carro", disse, de forma desolada, o piloto gaulês. (Fotos: EPA e Reuters)