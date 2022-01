Duas equipas portuguesas no 'top-10' europeu dos clubes com mais penáltis a favor

O 'CIES Football Observatory' lançou esta segunda-feira um estudo onde revela as equipas da Europa com mais penáltis assinalados a favor desde o começo da temporada 2018/19 (foram analisadas 31 ligas, sendo que também entraram para as contas as segundas ligas do Big-5: Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Itália) e onde aparecem duas formações portuguesas no 'top-10'. Confira também o ranking da Liga Bwin . (Imagens: Reuters, Lusa/EPA, Action Images, José Gageiro, Paulo Calado)