Adversários de Portugal no Mundial'2022, Uruguai e Gana viram esta segunda-feira confirmadas pela Puma as camisolas que irão envergar na fase final do Campeonato do Mundo do Qatar. Os ganeses, recorde-se, são os primeiros oponentes da turma das Quinas, a 24 de novembro, num jogo que antecede o embate com os sul-americanos, a 28.