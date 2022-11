É com estas chuteiras que Neymar quer conquistar o Mundial'2022

Puma FUTURE NJR Dream Chaser. É este o modelo de chuteiras que Neymar irá utilizar no Mundial'2022, um torneio no qual o craque do Paris SG tudo fará para dar ao Brasil o tão desejado hesa. As Dream Chaser combinam a tecnologia FUTURE da era espacial e uma audaciosa combinação de cores com acabamentos em dourado e desenhos Dream Chaser, ambos inspirados no maior sonho do avançado: vencer a mais importante de todas as competições internacionais.