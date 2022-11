É croata e já dizem que é a musa do Mundial'2022: Ivana Knöll dá tudo nas bancadas

Já começa a ser tradição a 'eleição' de uma musa em Campeonatos do Mundo. Desta feita, a escolhida - pelo menos para já - é Ivana Knöll, adepta da Croácia que ontem deu (muito) nas vistas nas bancadas do Estádio Al Bayt no jogo com Marrocos. Nos comentários às publicações que fez com as suas fotos no Instagram, há quem a acuse pelo factp de o marcador não ter saído do zero: "os jogadores estavam distraídos...", pode ler-se [Fotos Instagram Ivana Kno¨ll]