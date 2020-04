E se Ronaldo e Messi trocassem de penteados? O resultado seria mais ou menos este...

Com os campeonatos parados, os portais dedicados ao futebol têm-se desdobrado na produção de conteúdos 'fora da caixa', como este que mostramos acima, produzido pelo Bleacher Report, que mostra como seriam algumas das figuras do desporto mundial com os penteados dos grandes rivais. Nesta mesma fotogaleria poder ver também outra produção, no caso do 433, agora com o resultado da quarentena no que à barba e cabelo diz respeito...