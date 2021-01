O Sporting conquistou este sábado a Allianz CUP ao vencer o Sp. Braga por 1-0 e os jogadores e staff dos leões fizeram a festa em pleno relvado do Estádio Municipal de Leiria. Com este triunfo, o Sporting torna-se no segundo emblema com mais títulos na competição (3), apenas superado pelo Benfica (7). [Imagens: Movephoto, Lusa/EPA e Reuters]