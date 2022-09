EA Sports revela as melhores jogadoras do FIFA 23: consulta os nomes

A EA Sports revelou esta sexta-feira os 'ratings' de FIFA 23 para as melhores futebolistas femininas, celebrando a habilidade, a proeza e o poder de alguns dos melhores atletas que entraram em campo – e no mundo – de assalto.



Com esta divulgação das classificações, em que a espanhola Alexia Putellas (Barcelona) é quem tem o 'rating' mais elevado (92), os fãs ficam mais atentos ao que esperar da integração aprofundada de FIFA 23 no clube feminino e no futebol da Seleção Nacional, incluindo a autêntica apresentação de todas as equipas femininas da WSL e D1, e a FIFA Women's World Cup Australia/ New Zealand 2023™ a chegar como uma atualização pós-lançamento. [Imagens: EA Sports]