Efeito Ronaldo é esmagador: Al Nassr já passa clubes como Inter, Roma e Ajax em seguidores no Instagram

A contratação de Cristiano Ronaldo por parte do Al Nassr fez a conta do Instagram do clube saudita ganhar milhões de seguidores, quase do dia para a noite. Nesta altura o Al Nassr tem mais seguidores que muitos clubes 'históricos', como o Inter, a Roma, o Boca Juniors ou o Nápoles. Recorde-se que antes do anúncio da chegada do português a página tinha pouco mais de 800 mil seguidores. (Dados Transfermarkt)