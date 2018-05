Ela ficou 'louca' com Karius e o que lhe disse pode ser considerado assédio

A atriz e apresentadora espanhola, Patrícia Conde, confessou no Instgaram estar completamente rendida ao guarda-redes do Liverpool Loris Karius... de tal forma que as hashtags que juntou à mensagem dirigida ao guardião, de 24 anos, podem ser consideradas como uma forma de assédio. Na mensagem, Patrícia Conde começa por referir: "De tão habituado a ouvir 'não pares, não pares'... que o coitado se 'embrulhou' todo". Mas o que seguiu ainda deu mais que falar: "Cada dia gosto mais de futebol"; "É um nórdico e eu não o que tenho em cima da cama"; "Sou do Liverpool", "Sou da equipa de onde é este Viking"...