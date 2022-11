Em memória de quem morreu no Qatar'2022: Torcida Verde deixa caixa com 7000 imagens na Cidade do Futebol

A Torcida Verde deixou quinta-feira, à hora do arranque do Portugal-Gana (3-2), na portaria da Cidade do Futebol uma caixa com cerca de 7000 imagens em memória dos trabalhadores que morreram na construção das infraestruturas do Mundial'2022. Foi também remetida uma carta aos responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol.