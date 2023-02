Çalhanoglu teve de intervir e conter os ânimos de Andre Onana. O guarda-redes do Inter Milão envolveu-se num bate-boca aceso com o colega de equipa Edin Dzeko. O médio internacional pela Turquia tentou sanar tudo entre colegas de equipas e não foi de modas: colocou a mão na boca do guarda-redes dos italianos, mesmo que não tenha sido percetível o que estava a dizer durante o jogo com o FC Porto, da 1ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, em San Siro. [Imagens: TVI]