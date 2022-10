Emigrantes organizaram encontro no Qatar e pintaram Doha de verde e vermelho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O 'aquecimento' para o Mundial de futebol, que tem o pontapé de saída no próximo mês, ocorreu em Doha. Várias dezenas de emigrantes portugueses organizaram um encontro na capital que acabou pintada com as predominantes cores lusas: o verde e o vermelho. Muitos cidadãos locais juntaram-se à festa e renderam-se à seleção capitaneada por Cristiano Ronaldo. [Imagens: DR]