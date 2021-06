Emoção no adeus a Neno

Centenas de pessoas deslocaram-se este domingo ao Estádio D. Afonso Henriques para se despedirem de Neno, que morreu quinta-feira aos 59 anos. A marcha fúnebre rumo à Igreja de S. Francisco iniciar-se-á pelas 16h45 e o V. Guimarães apela a que este seja o momento da homenagem pública da sociedade vimaranense ao antigo guarda-redes, permitindo que a mesma se estenda ao longo do trajeto, que partirá do estádio Dom Afonso Henriques e seguirá pelas avenidas de Londres, Conde Margaride, rua Paio Galvão, Toural, rua Santo António, avenida General Humberto Delgado, rua Agostinho Barbosa, Praça da Mumadona, avenida Alberto Sampaio, Largo República do Brasil e Igreja de S. Francisco. A missa está agendada para as 17h30, com óbvias limitações de ocupação, seguindo o corpo para o cemitério de Monchique [Fotos: Luís Vieira/Movephoto]