Empurrões e provocações: as imagens que marcaram o final do V. Guimarães-Portimonense

Após o apito final no V. Guimarães-Portimonense , instalou-se a confusão no relvado do D. Afonso Henriques. Elementos dos algarvios responderam a provocações vindas das bancadas, com Flávio Meireles a pedir explicações a alguns jogadores dos visitantes, o que suscitou reações negativas por parte dos dirigentes do Portimonense. Acalmados os ânimos, os adeptos vimaranenses aplaudiram o esforço dos jogadores, tendo estes retribuído com a oferta das suas camisolas. [Imagens: Luís Vieira/Movephoto]