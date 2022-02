Endrick, avançado de 15 anos que conquistou a Copinha pelo Palmeiras e tem feito as maravilhas dos adeptos do Verdão, fez questão de mostrar nas redes sociais que ouviu os conselhos de Abel Ferreira , e partilhou algumas fotografias das férias que passou com a família... na Disneyland. (Imagens: Instagram/Endrick)