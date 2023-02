Enzo e Félix ao leme: o onze do Chelsea que promete fazer estragos na segunda metade da temporada

Com mais de 600 milhões de euros investidos em reforços desde o início da temporada, o Chelsea prepara-se agora, após o mercado de janeiro, para atacar as várias frentes na segunda metade da época. Eis o onze que os espanhóis do 'AS' apontam aos blues, que conta com um ataque de luxo onde João Félix é peça central. Enzo Fernández também está presente no meio-campo, em dupla com Kovacic. (Imagens: Reuters, Action Images, Chelsea)