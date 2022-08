Equipa de andebol do Sporting entrega Taça de Portugal no museu com a presença de Frederico Varandas

A equipa de andebol do Sporting entregou esta quarta-feira ao museu do clube a Taça de Portugal conquistada na última temporada, um momento que contou com a presença do presidente Frederico Varandas. O capitão Salvador Salvador garantiu que a conquista deu motivação ao grupo para alcançar algo mais em 2022/23. "Foi um ano complicado, houve várias mudanças na estrutura e no plantel, mas lutámos muito e conseguimos acabar da melhor forma, vencendo esta Taça de Portugal. Dá-nos motivação para o início desta nova época", frisou à televisão dos leões. [Imagens: Sporting]