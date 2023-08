Equipa de Miguel Oliveira surpreende com moto inspirada na Barbie

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A equipa CryptoDATA RNF surpreendeu este domingo com uma moto com uma decoração diferente para o Grande Prémio da Áustria, ao apresentar as máquinas de Miguel Oliveira e Raul Fernández pintada de rosa, em alusão ao novo filme da 'Barbie'. A ação promocional deu uma cor diferente à grelha de partida, mas o resultado final não foi propriamente o melhor, que ambos os pilotos abandonaram.