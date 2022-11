Equipados a rigor e a apoiarem um país no Qatar... que não é o seu: qataris dão suporte a Argentina, França e Brasil

Na sexta-feira já foi possível sentir um 'cheirinho' a Mundial no Qatar. Faltam agora oito dias para o arranque da prova naquele país mas já há adeptos a fazerem a festa... mesmo que não sejam originários, na sua maior parte, relativamente às bandeiras e camisolas que envergam. As imagens de desfiles surgem de adeptos, supostamente qataris, a mostrarem-se fãs de Alemanha, Inglaterra, França, Argentina ou Brasil, além de Portugal . Em resumo, as maiores seleções passaram a estar representadas em Doha, ao contrário de países cujas equipas têm menor expressão. Dessas, não há relatos de desfiles com milhares de pessoas. [Fotos: Reuters]