No ano de 2016 estes 50 jogadores eram considerados pelo 'Goal' as maiores promessas do futebol e, se muitos deles corresponderam às expectativas e estão atualmente em clubes e ligas de topo, outros acabaram mesmo por desiludir e há até um caso (infelizmente) em que a carreira já terminou... [Imagens: Lusa/EPA, Lusa, Getty Images e Reuters]