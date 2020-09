Ercília Machado foi ao Meco e fez... 'magia'

Ercília Machado é daquelas atletas que mesmo antes de começar a correr já consegue cortar a respiração só de quem olha para ela. Aos 34 anos, Ercília, que até já foi apresentadora na Sporting TV, continua a mostrar uma forma física invejável e foi isso mesmo que decidiu partilhar com os seguidores através de uma fotografia ao pôr do sol no Meco com a legenda: "Mágico". Sem dúvida... um toque de magia.