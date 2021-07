Jogador com fortes ligações a Inglaterra, por ter jogado vários anos no Tottenham, Christian Eriksen foi homenageado esta quarta-feira, antes do duelo das 'meias' do Euro'2020. Harry Kane, seu antigo colega nos spurs, deu a Simon Kjaer, o capitão da Dinamarca, uma camisola autografada por toda a equipa, num gesto que volta a mostrar a união que se criou em torno do atual jogador do Inter Milão. (Fotos: Reuters)