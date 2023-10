«Escondam a camisola da Suécia»: o conselho dado aos adeptos à saída do Estádio em Bruxelas

Depois de mais de horas retidos no Estádio Rei Balduíno, na sequência do ataque terrorista em Bruxelas, que matou pelo menos duas pessoas e levou à suspensão do Bélgica-Suécia ao intervalo (1-1), os adeptos puderam deixar o recinto, sob fortes medidas de segurança. Segundo a Cadena COPE, houve quem recebesse mesmo a seguinte indicação: "se puderem ocultar a camisola da Suécia, façam-no." Recorde-se que o presumível autor dos ataques continua em fuga.