«Espanha volta a tropeçar na mesma pedra»: a reação da imprensa espanhola após a vitória de Portugal

Portugal está na final do Europeu de futsal pela segunda vez consecutiva, depois de uma 'remontada' épica frente à Espanha na segunda meia-final da prova! Os homens comandados por Jorge Braz perdiam por 0-2 ao intervalo, mas na segunda parte deram a volta ao resultado, com o jovem Zicky Té a ser a principal figura, com um 'bis'. Veja o que diz a imprensa espanhola sobre o jogo.