Ativista invade meia-final de Roland Garros e amarra-se à rede pelo pescoço

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Uma espectadora invadiu a meia-final de Roland Garros entre Marin Cilic e Casper Ruud e, em protesto, amarrou-se pelo pescoço à rede, interrompendo a partida no terceiro set durante alguns minutos. Alizée, de 22 anos, quis alertar para as alterações climáticas, levando uma t-shirt com uma mensagem nesse sentido, onde se podia ler "faltam 1.028 dias". Enquanto a jovem era retirada, os dois tenistas foram para o balneário, por motivos de segurança.