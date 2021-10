ESPN escolhe os 25 melhores jogadores da NBA para a época 21/22... e há surpresas

A época regular da NBA começa no próximo dia 20 e, como já é hábito antes do início de cada época, a ESPN lançou a lista dos melhores jogadores da liga, segundo especialistas do próprio canal. Algo que também é comum nestas listas é a discórdia de opiniões em relação à posição em que cada jogador surge. Este ano não é exceção. Ficam aqui os 25 melhores jogadores da NBA para esta época, com algumas surpresas. [Créditos: USA Today Sports, Reuters, Mark J. Rebilas, Twitter/JrueHoliday, Lusa/EPA]