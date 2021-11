Estádio do Portimonense na vanguarda com sistema de iluminação LED de última geração

O Portimonense estreou este sábado, na partida diante do Belenenses SAD, uma iluminação LED de última geração no seu estádio. Esta atualização permite, entre outras vantagens, uma maior visibilidade e uma significativa poupança económica proporcionando ainda a possibilidade de a luz do recinto ser ligada ou desligada através de um telemóvel e ainda permitir conjugar luz com som, algo que aconteceu durante o intervalo do jogo em Portimão. [Imagens: Liga Portugal]