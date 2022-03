Estádio Municipal de Leiria já recebeu os primeiros refugiados ucranianos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Estádio Municipal de Leiria já acolheu a primeira família de refugiados ucranianos. O recinto leiriense viu os camarotes transformados em quartos, por iniciativa do município local, e Hanna e o seu filho Vyacheslav já vivem no estádio que habitualmente recebe jogos da União de Leiria. No recinto será possível acolher até 54 pessoas. [Imagens: Município de Leiria]