Dia histórico para a Liga NOS no pós-confinamento. O duelo entre Santa Clara e Gil Vicente, marcado para as 16 horas deste sábado, será o primeiro com adeptos nas bancadas, tudo graças a um plano de prevenção à Covid-19 que foi trabalhado ao pormenor. As imagens acima mostram como tudo foi preparado. (fotos: Liga)