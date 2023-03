'Estágio' de cabras e ovelhas para limpar troço do Paris-Roubaix

A organização do Paris-Boubaix, uma das mais míticas prova de um dia do calendário velocipédico mundial e conhecida pelos seus troços em paralelo, não tem tido mãos a medir para limpar precisamente esses locais, nomeadamente o mais famoso, o Trouée d'Arenberg, para que a segurança dos ciclistas esteja salvaguardada no dia 9 de abril. E em vez de colocar mão humana a fazer a capinagem das ervas, colocou 40 cabras e ovelhas a fazer esse trabalho. No fim, todos ganham!