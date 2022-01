E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O escultor norte-americano Dan Medina, natural de Los Angeles, homenageou Kobe Bryant e a sua filha, bem como os outros sete passageiros que morreram há dois anos na sequência da queda de um helicóptero, na Califórnia. Medina esculpiu uma estátua do antigo jogador dos Lakers e de Gigi Bryan, que foi colocada no local do acidente.