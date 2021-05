Estes são os 10 jogadores com melhor desempenho esta temporada na Liga NOS

O Observatório de Futebol (CIES) divulgou esta segunda-feira um estudo da plataforma 'InStat', onde são avaliados os jogadores com mais de 1000 minutos realizados esta época nos campeonatos europeus, tendo em conta o seu contributo e a importância das ações em jogo, o nível do adversário e do próprio campeonato. Veja os 10 jogadores com melhor desempeno esta época na Liga NOS.