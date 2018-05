Estes são os jogadores que Mourinho deseja para voltar ao topo da Europa

Após ter ficado em segundo lugar na Premier League e ter caído nos 'oitavos' da Liga dos Campeões diante do Sevilha, José Mourinho está interessado em reforçar o plantel do Man. United de forma a tornar os red devils novamente um 'tubarão' europeu. De acordo com o jornal 'AS', estes 12 jogadores estão na lista do treinador português, sendo que esta é encabeçada por Bale e Cristiano Ronaldo, alvos considerados como muito difíceis de contratar.