O Estoril sagrou-se campeão da Liga Sabseg no dia 9 mas só hoje recebeu o troféu, após o encontro com o Mafra, da 34.ª e última jornada da prova. A equipa canarinha venceu por 1-0 e voltou a fazer a festa no relvado do Estádio António Coimbra da Mota. [Imagens: David Cabral Santos]