Estrela porno dá os parabéns a James Rodríguez e reacendem-se os rumores de romance

James Rodríguez comemorou ontem o 29.º aniversário e no Twitter recebeu os parabéns de Kendra Lust, uma conhecida estrela porno. "Parabéns James Rodríguez, espero que tenha sido bom", escreveu Kendra, reacendendo rumores - que surgiram pouco depois da separação de James e Daniela Ospina - de que o médio colombiano do Real Madrid e a atriz são mais do que bons amigos.