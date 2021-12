Estrela Vermelha viaja para Portugal com uma camisola bem especial

Assinalam-se hoje 30 anos do histórico triunfo do Estrela Vermelha na Taça Intercontinental de 1991, em Tóquio, numa final com o Colo-Colo, do Chile. O Estrela venceu por 3-0 e a comitiva que viaja, esta tarde, para Portugal enverga uma camisola especial para assinalar a efeméride. O clube de Belgrado joga esta quinta-feira com o Sp. Braga, para a Liga Europa, onde será decidido o vencedor do Grupo F. Eis a convocatória do treinador Dejan Stankovic: Borjan, Popovic, Gordic, Gobeljic, Gajic, Dragovic, Degenek, Pankov, Erakovic, Rodic, Petrovic, Krsticic, Guelor Kanga, Srnic, Ivanic, Stanic, Ben Nabouhane, Katai, Zivkovic, Pavkov e Lazetic