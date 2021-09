O Estádio do Restelo foi palco para a primeira edição do evento solidário "Joga pelas Crianças". O jogo terminou em 2-1 para a equipa UNICEF, mas o resultado foi o menos importante desta iniciativa, que tinha como propósito angariar verbas precisamente para UNICEF.



Entre as entrelas presentes, estiveram os embaixadores da Liga Portugal, Helton e Manuel Fernandes. Além deles, muitas outras celebridades - e não só do futebol - estiveram no Restelo, como Nuno Gomes, Simão Sabrosa, Jorge Andrade, Toy, Mickael Carreira, Raminhos, entre outros.