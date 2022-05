Euforia nas ruas de Chaves nos festejos da subida à 1.ª Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Chaves está de regresso à 1.ª Liga e a população local não tardou a sair e inundar as ruas da cidade transmontana. Os festejos começaram mal se confirmou a subida de escalão, após a conclusão do duelo com o Moreirense. Os adeptos espalharam-se pelas principais artérias e, depois, rumaram ao Estádio Engenheiro Manuel Branco Teixeira para receber a equipa. [Fotos: José Ponteira]