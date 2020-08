Evenepoel dedica vitória em etapa da Volta à Polónia a Jakobsen: «Sabia que ia sofrer, mas o Fábio está a sofrer muito mais»

O ciclista belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) venceu a etapa deste sábado da Volta à Polónia e dedicou o triunfo ao companheiro de equipa Fabio Jakobsen, que recupera de um garve acidente na etapa inaugural da prova. "Esta manhã pedi que me dessem o número do Fábio e levei-o comigo. Prometi a mim mesmo que não importava o quão difícil fosse, eu lutaria. Sabia que ia sofrer, mas o Fábio está a sofrer muito mais, e foi por isso que fiz o ataque hoje", confessou no final da etapa. [Fotos: EPA]