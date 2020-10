Evento de exibição da One Hundred coroou os melhores em Cinfães

Cinfães foi palco no sábado do primeiro evento especial de exibição organizado pela One Hundred, numa luta titânica entre 25 atletas para definir os melhores trepadores - 'King and Queen of the Summit' -, mas também quem se 'safa' melhor na arte de descer a alta velocidade para o prémio 'Mountain Goats'.



A primeira tarefa foi a mais complexa, pelo menos em teoria, com os 25 aventureiros a desafiarem-se numa subida de cerca de 10 quilómetros com quase mil metros de desnível positivo. Aí, na luta contra o relógio, venceram Tiago Pereira e Rosa Madureira, que ficaram desde logo com o título de 'King of the Summit' e 'Queen of the Summit'. Mal recuperados da exigência da subida, os atletas atacaram a descida alguns minutos depois, para discutir o 'Mountain Goats', onde Rosa Madureira repetiu o triunfo, ao passo que nos homens a vitória foi para Miguel Ângelo.



Contas feitas, Rosa Madureira venceu na classificação global feminina e garantiu, para lá do prémio de 600 euros (pela vitória nas duas categorias), ainda o passaporte para a One Hundred World Series 2021 Itália. Já nos homens, o grande vencedor foi Miguel Ângelo, levando também ele a inscrição para a prova italiana e também 365€ de prize money.



Fotos: Matias Novo