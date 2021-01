A vida amorosa de Jesé é uma 'novela' apetecível para as chamadas 'revistas del corazón' e as ex-namoradas sabem como as manter sempre com as novidades em dia. Desta vez, foi a vez de Janira Barm responder a perguntas dos seus seguidores nas redes sociais, onde falou também na filha que tem com o jogador - e que, segundo a manequim, ainda não conhece o pai [Fotos Instagram Janira Barm]