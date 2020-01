Bruna Marquezine estreou-se na Globo em 2003, tinha 9 anos. Durante 17 anos, a ex-namorada de Neymar protagonizou vários dos sucessos do canal brasileiro, mas agora, a relação da atriz com a emissora sofreu uma mudança. E Bruna deixou de ter contrato: "Desde o meio do ano passado, o modelo de trabalho com a atriz Bruna Marquezine mudou. Bruna manifestou a vontade de ter mais tempo para investir nos estudos – no Brasil e fora do país – e, de comum acordo, o contrato não foi renovado", confirmou entretanto a TV Globo.