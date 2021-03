«Excesso de mansidão, dos jogadores à direção»: adeptos do V. Guimarães voltam a mostrar descontentamento

O desaire diante do Gil Vicente no Estádio D. Afonso Henriques - derrota por 4-2 , no final da tarde de domingo -, motivou novos protestos dos adeptos do V. Guimarães. Esta manhã surgiu uma nova tarja no varandim do edifício em frente à entrada principal da Academia. O conteúdo é elucidativo do descontentamento com os últimos resultados: "Excesso de mansidão, dos jogadores à Direcção".